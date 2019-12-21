Разрезали, сплющили и переплавили: в Красноярском крае уничтожили более 500 единиц оружия
В Красноярском крае полицейские уничтожили более 500 единиц оружия при помощи специального оборудования. Об этом «Комсомольской правде» - Красноярск рассказали в краевой полиции.
Процесс утилизации состоит из двух этапов. С помощью сварочного аппарата «плазморез» прочные стволы ружей и винтовок распилили на части, после чего сдавили в прессе. В результате получился металлический брикет, готовый к последующей переплавке. В плавильной печи на одном из промышленных предприятий в Красноярске уничтожили более 500 единиц оружия. Эти винтовки и ружья были изъяты в рамках проводимых оперативно-профилактических мероприятий и расследования уголовных дел в 2019 году.
Уничтожение оружия.ГУ МВД по Красноярскому краю
Напоминаем, что за незаконное хранение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств могут привлечь к уголовной ответственности (статья 222 УК РФ). А это до четырех лет лишения свободы.
- В случае добровольной сдачи оружия, гражданин освобождается от уголовной ответственности, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по краю. - При этом ему выплачиваются денежные средства в пределах, установленных бюджетом края.
ИСТОЧНИК KP.RU