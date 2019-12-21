Разрезали, сплющили и переплавили: в Красноярском крае уничтожили более 500 единиц оружия

СЕГОДНЯ 07:07 2019-12-21T07:08:56+03:00

Эти ружья и винтовки были изъяты в результате оперативно-профилактических мероприятий или в рамках расследования уголовных дел [видео]

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В Красноярском крае полицейские уничтожили более 500 единиц оружия при помощи специального оборудования. Об этом «Комсомольской правде» - Красноярск рассказали в краевой полиции.

Процесс утилизации состоит из двух этапов. С помощью сварочного аппарата «плазморез» прочные стволы ружей и винтовок распилили на части, после чего сдавили в прессе. В результате получился металлический брикет, готовый к последующей переплавке. В плавильной печи на одном из промышленных предприятий в Красноярске уничтожили более 500 единиц оружия. Эти винтовки и ружья были изъяты в рамках проводимых оперативно-профилактических мероприятий и расследования уголовных дел в 2019 году.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/750930" frameborder="0"></iframe> Уничтожение оружия.ГУ МВД по Красноярскому краю

Напоминаем, что за незаконное хранение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств могут привлечь к уголовной ответственности (статья 222 УК РФ). А это до четырех лет лишения свободы.

- В случае добровольной сдачи оружия, гражданин освобождается от уголовной ответственности, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по краю. - При этом ему выплачиваются денежные средства в пределах, установленных бюджетом края.

ИСТОЧНИК KP.RU