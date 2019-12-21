2019-12-21T04:45:14+03:00
Общество

В Норильске гендиректора компании по ремонту дорог будут судить за тонкий асфальт

Ущерб составил более полумиллиона рублей
Ольга КОСТИНА
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Дорожники сделали слишком тонкий асфальтДорожники сделали слишком тонкий асфальтФото: Мария ЛЕНЦ
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В Норильске за мошенничество при укладке асфальта генеральный директор подрядной организации попал под суд. Предполагаемый ущерб - более 560 тысяч рублей. Об этом «Комсомольской правде» - Красноярск сообщили в краевой полиции.

Полицейские выяснили, что 56-летняя женщина, будучи генеральным директором одного из обществ с ограниченной общественностью, заключила муниципальный контракт на выполнение ремонтно-строительных работ по асфальтировке территории. Дорожники уложились в срок. Как только необходимые работы были выполнены, руководством компании был подписан акт, а также справка о приемке выполненных работ, их стоимости и затрат на сумму более 2,5 миллионов рублей. Но не все оказалось так, как на бумаге. В действительности же дорожники не выполнили свои обязательства.

- Фактическая толщина слоя асфальтобетонных покрытий составила 6,15 сантиметров на площади 1425 квадратных метров, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по краю. - Тогда как согласно документам работы производились на площади 1450 квадратных метров, а толщина покрытия составила 9 сантиметров. Указанная стоимость работ была необоснованно завышена на сумму более 560 тысяч рублей. Полученными денежными средствами обвиняемая распорядилась по своему усмотрению.

В настоящее время в отношении гендиректора возбуждено уголовное дело по статье 159 «Мошенничество». Максимальное наказание – лишение свободы на срок до 6 лет. Обвиняемая находится под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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