2019-12-21T04:35:03+03:00
Общество

Главные часы Красноярска начали играть новогодние мелодии

Репертуар состоит из очень узнаваемых композиций
Ольга КОСТИНА
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Все мелодии в аранжировке Александра ПоляковаВсе мелодии в аранжировке Александра ПоляковаФото: Мария ЛЕНЦ
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Красноярский «Биг-Бен» в преддверии новогодних праздников начал проигрывать новые мелодии. Вместо традиционного боя будут проигрывать пять праздничных мелодий. Новый репертуар знаком каждому, даже детям:

- «Танец феи Драже» из «Щелкунчика» Чайковского;

- «В лесу родилась ёлочка»;

- «Пять минут» из фильма «Карнавальная ночь»;

- марш из «Щелкунчика»;

- Happy New Year.

Все мелодии в аранжировке Александра Полякова - преподавателя детской музыкальной школы №4 имени Дмитрия Хворостовского.

ДО 13 января с 9 утра и до 9 вечера красноярцам предстоит кружиться в вальсе фей Драже, маршировать с Щелкунчиком, водить хороводы вокруг елочки, отсчитывать 5 минут и поздравлять всех с Новым годом! Первая мелодия начинает играть в 9 утра, с 12 часов и до 9 часов вечера - каждый час.

КСТАТИ

Все эти мелодии можно скачать на сайте мэрии и поставить их на звонок своего телефона.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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