2019-12-21T03:59:17+03:00
Спорт

В Красноярске после боя Дениса Лебедева против Табисо Мчуну можно будет уехать домой на шаттлах

Ожидается, что это мероприятие посетят сотни болельщиков
Ольга КОСТИНА
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Денис Лебедев и Табисо Мчуну будут биться за титул WBC Silver Фото: КрайспортДенис Лебедев и Табисо Мчуну будут биться за титул WBC Silver Фото: Крайспорт
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В Красноярске 21 декабря во Дворце спорта им. Ивана Ярыгина состоится бой в первом тяжелом весе Дениса Лебедева и Табисо Мчуну за титул WBC Silver.

Для Дениса Лебедева предстоящий поединок станет первым после возобновления карьеры. Вот как боец объяснил свое возвращение на ринг: «Мотивация моего возвращения очень простая – бокс в моих венах и жилах. Я не смог так просто взять и уйти».

Предполагается, что это мероприятие посетят сотни людей. А после окончания боя с острова Отдыха зрители смогут уехать на автобусах-шаттлах по четырем направлениям. Стоимость проезда по городскому тарифу - 26 рублей.

КОНКРЕТНО

Маршрут № 1: остров «Отдыха» - Карла Маркса – Сурикова – Ленина – Робеспьера – Маерчака – Свободный – Л. Кецховели – КопыловаГоденко – Высотная – Тотмина – п/п Бугач.

Маршрут №1 Фото: администрация города

Маршрут №1 Фото: администрация города

Маршрут № 2: остров «Отдыха» - Карла Маркса – Белинского – Партизана Железняка – Краснодарская – Комсомольский – 9 Мая – Караульная – Линейная – Мартынова – Чернышевского – Караульная – Калинина.

Маршрут №1 Фото: администрация города

Маршрут №1 Фото: администрация города

Маршрут № 3: остров «Отдыха» - Красраб – Тамбовская – ГовороваМичуринаПавлова – 60 лет Октября.

Маршрут №3 Фото: администрация города

Маршрут №3 Фото: администрация города

Маршрут № 4: остров «Отдыха» - Матросова – Свердловская – переулок Медицинский – 60 лет Октября.

Маршрут №4 Фото: администрация города

Маршрут №4 Фото: администрация города

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Да, уходил, когда сделали финансово неинтересное предложение. А ему, говорит, семью кормить нужно. Недавно стал отцом в пятый раз: в начале декабря жена родила четвертую дочку, а еще у него маленький сын. К тому же Денис воспитывает племянника: после смерти брата взял его к себе. Почему решил возобновить карьеру? Просто не смог без бокса (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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