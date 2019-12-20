2019-12-20T14:08:14+03:00
Общество

В Красноярском крае под особый контроль взяли лесопилки, которыми владеют граждане Китая

Министр лесного хозяйства прокомментировал ЧП в Лесосибирске
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярском крае под особый контроль взяли лесопилки, которыми владеют граждане КитаяВ Красноярском крае под особый контроль взяли лесопилки, которыми владеют граждане КитаяФото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярском крае под контроль взяли все лесоперерабатывающие предприятия края. Об этом сегодня заявил министр лесного хозяйства края Димитрий Маслодудов. Он прокомментировал происшествие, которое произошло на пилораме в Лесосибирске. Напомним, там в цехе обрушилась крыша. Пострадали три человека.

По предварительной информации к происшествию привел целый ряд нарушений, в том числе правил эксплуатации производственных сооружений, используемых технологий, охраны труда.

На предприятиях, где учредителями являются граждане Китая, фиксируется наибольшее количество нарушений, подчеркнул глава минлесхоза:

- По поручению главы региона для наведения порядка в лесной отрасли в короткие сроки будет произведена донастройка регионального законодательства, которая подразумевает обязательную разработку и наличие производственно-технических паспортов всех без исключения лесоперерабатывающих предприятий на территории края. Особое внимание будет уделено экологическому контролю, используемым технологиям и охране труда. Весь комплекс мероприятий позволит в течение года навести полный порядок в лесоперерабатывающей отрасли края, - рассказал Димитрий Маслодудов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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