2019-12-20T12:32:35+03:00
Общество

Мэрия Красноярска пообещала зарегистрировать в городе все деревья до единого

Это должно предотвратить несанкционированную вырубку
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Мэрия Красноярска пообещала зарегистрировать в городе все деревья до единогоМэрия Красноярска пообещала зарегистрировать в городе все деревья до единогоФото: Мария ЛЕНЦ
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Власти Красноярска пообещали зарегистрировать все городские деревья. Как утверждают инициаторы этого проекта, после внесения зеленых насаждений в единый реестр их будет сложнее вырубить без спроса. Инвентаризацией займутся уже в наступающем 2020 году. Для этого отдельной статьей расходов заложили деньги в бюджет, сообщает интернет-газета Newslab.ru.

Также после внесения деревьев в реестр проще будет получить средства на их содержание. По мнению депутатов Горсовета, которые проголосовали за этот пункт в бюджете, это позволит принимать «рациональные решения по усилению зелёного пояса Красноярска».

Между тем горожане стали остро воспринимать любые новости о сносе деревьев. В уходящем году прогремели несколько скандалов. Из последних, например, вырубка 7 кленов в центре города на остановке «Органный зал» якобы для того, чтобы они не закрывали вид на Исторический квартал. Хотя на самом деле за деревьями была жилая многоэтажка и ресторан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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