В центре Кодинска открыли памятник строителям Богучанской ГЭС

СЕГОДНЯ 11:56 2019-12-20T11:56:56+03:00

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В Красноярском крае появился новый памятник людям труда. На сей раз – в Кодинске, там установили скульптурную композицию строителям Богучанской ГЭС. По своему содержанию она отличается от общепринятого формата. Вместо фигур рабочих – открытая книга, на страницах которой изображены исторические моменты покорения Ангары и возведения на ней электростанции.

Проект памятника разработали участники Молодежного форума Кежемского района. А текст был выбран по итогам конкурса, в котором принимали участие жители Кежемского района в возрасте от 11 до 59 лет. Работы прислали около 20 участников, лучшим признан текст, который представила жительница города Наталья Романова. Средства на установку памятника выделила Богучанская ГЭС.

- Прошло уже более 45 лет с того дня, когда первый десант строителей начал работы в створе будущей ГЭС. Она оказалась самой трудной на Ангаре. На ее строительство приехали настоящие герои, не бросавшие свою станцию ни в зной, ни в холод, ни в самые сложные времена, когда стройка почти остановилась. Сегодня она дает четверть энергии всего Красноярского края, - сказал Николай Ювкин, председатель профсоюзной организации.

ИСТОЧНИК KP.RU