СЕГОДНЯ 11:30 2019-12-20T11:30:26+03:00

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ДТП в Красноярске с пострадавшими произошло сегодня, 20 декабря, на улице Калинина, в районе дома № 106. В ГИБДД города рассказали, что все произошло около обеда. Автомобиль «Лада Калина» двигался со стороны улицы Норильской, когда водитель неожиданно потерял управление. Машину вынесло на встречную полосу, где она влобовую столкнулась с иномаркой Toyota Rav-4.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/750783" frameborder="0"></iframe> ДТП в Красноярске: трое 19-летних попали в больницу.

Автомобили сильно повреждены, это можно посмотреть на видео с места ДТП, которое появилось в социальной сети в паблике «ЧП Красноярск». В «Калине» находились три друга, 19-летние парни. Все они пострадали. У водителя зажало ноги, его пришлось вырезать из искореженного авто. Всех троих доставили в больницу. Водитель иномарки не пострадал. Дорожные полицейские выясняют точные причины аварии и степень вины каждого из ее участников.

ИСТОЧНИК KP.RU