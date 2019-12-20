2019-12-20T11:07:55+03:00
Общество

Аналитики выяснили, часто ли красноярцы вызывают Деда Мороза на дом

Заказы уже начинают формироваться с ноября
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Фото: Мария ЛЕНЦ
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В преддверии нового года аналитики справочной по ценам 2 999 999 провели опрос среди компаний города, которые занимаются организацией праздников и выяснили спрос на «вызов Деда Мороза и Снегурочки на дом» и сколько это стоит. Не секрет, что каждый ребенок мечтает о новогодней сказке и получении подарка из рук Деда Мороза, а родители рады такой праздник устраивать своим маленьким домочадцам!

В результате опроса 10-ти праздничных агентств, выбранных для участия в опросе случайным образом, удалось выяснить, что все 10 компаний оказывают "сказочную" услугу, кроме того, на конец ноября у всех уже были заказы. Выезды Деда Мороза и Снегурочки начинаются с 20 декабря, пик заказов приходится на 30-31 декабря.

Стоимость услуги колеблется от 1500 до 4000 рублей по 30 декабря включительно, цена зависит в основном от даты и времени. 31 декабря долгожданные персонажи обойдутся родителям в дневное время в среднем в 5000 рублей, после 18.00 часов визит Деда Мороза и Снегурочки будет доходить до 8000 рублей.

Что стоит ждать от гостей помимо подарка? - Это поздравления, игры, фокусы, хороводы, и конечно же, совместное фотографирование. Программа рассчитана на 15-30 минут.

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