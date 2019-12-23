2019-12-23T06:38:36+03:00
Общество

Приблизить Новый год – подарить детям сказку!

«Русский Уголь» устроил праздник для детей красноярского села
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Фото: Русский угольФото: Русский уголь
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Ребята очутились в гостях у героев русских народных сказок, посмотрев спектакль Канского драматического театра «как Кощей Бессмертный на Василисе женился». Дети побывали в избушке на курьих ножках, помогли Бабе Яге сварить волшебное зелье. Узнали, что Кощей Бессмертный любит танцевать и устал жить в одиночестве, а Василиса Прекрасная – девица не из робких и в обиду себя не даст.

Исполнила предновогодние желания детворы села Переясловка Рыбинского района компания «Русский Уголь», входящая в группу САФМАР Михаила Гуцериева.

Фото: Русский уголь

Фото: Русский уголь

Спектакль вызвал живой отклик не только у детей, но и у взрослых.

- Нам с сыновьями очень понравился спектакль! Актеры - молодцы, сумели завладеть вниманием детей. Дети смеялись, сопереживали. Мой старший сын за время спектакля ни разу не отвлекся на мобильный телефон! Спасибо за доставленное удовольствие!», - поделилась Галина Богуш.

- В спектакле мне понравились все персонажи! Все происходило в избушке на курьих ножках, там все пели, танцевали, с шутками и трюками. В конце концов, Иван женился на Василисе, а Кощей на Бабе Яге! Мне было очень интересно! - рассказал Никита Богуш, 11 лет.

Компания «Русский Уголь» реализует социальные и благотворительные программы на территории Рыбинского, Саянского и Партизанского районов. Среди них – поддержка детских образовательных, развивающих и творческих проектов. В 2020 году эта деятельность продолжится.

ИСТОЧНИК KP.RU

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