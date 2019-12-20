2019-12-20T09:29:01+03:00
Звезды

На сцене красноярского Музыкального театра – «Джейн Эйр»

Спектакль стал событием для театралов
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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На сцене красноярского Музыкального театра – «Джейн Эйр». Фото предоставлено Музыкальным театромНа сцене красноярского Музыкального театра – «Джейн Эйр». Фото предоставлено Музыкальным театром
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Свою первую премьеру в 61-м творческом сезоне представил красноярцам Музыкальный театр. Это спектакль «Джейн Эйр», созданный по мотивам самого известного одноименного романа Шарлоты Бронте композитором и продюсером Кимом Брейтбургом и поэтом Кареном Кавалеряном.

- Образы главных героев, Джейн Эйр и Эдварда Рочестера, не претерпели серьезных изменений по сравнению с романом. Трансформацию можно отметить в развитии сюжета, а некоторые персонажи получили иную трактовку. Например, миссис Рид (тетка Джейн и ее опекунша) наделена в мюзикле более агрессивными чертами характера, - рассказывают создатели.

Над постановкой с красноярскими артистами работали Ким и Валерия Брейтбурги и Николай Андросов. Поклонники их творчества раскупили билеты на премьеру задолго до начала декабря.

В спектакле около 200 костюмов, более 250 элементов. Сохранена абсолютная историчность середины 19 века. Команда художника-постановщика Екатерины Крюковой изучала историю костюма, скрупулезно подошла ко всему, даже при выборе ткани, вышивки и других элементов.

- Я хочу думать, что спектакль станет событием в театральной жизни Красноярска. Почему я так думаю? Просто труппа театра, люди, которые здесь работают: цеха, которые шили костюмы, делали декорации, актеры, которые репетировали, порой целыми днями, – они проделали гигантскую работу. И мы – постановщики, конечно, тоже старались. Я надеюсь, что это будет такой театральной достопримечательностью. Мы надеемся на долгую жизнь спектакля. Теперь все зависит от публики, что она скажет, - сказал Ким Брейтбург, композитор, продюсер заслуженный деятель искусств РФ.

Образы главный героев не претерпели изменений. Фото предоставлено Музыкальным театром

Образы главный героев не претерпели изменений. Фото предоставлено Музыкальным театром

ИСТОЧНИК KP.RU

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На сцене красноярского Музыкального театра – «Джейн Эйр»
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