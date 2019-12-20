На сцене красноярского Музыкального театра – «Джейн Эйр»

СЕГОДНЯ 09:29 2019-12-20T09:29:01+03:00

Изменить размер текста: A A

Свою первую премьеру в 61-м творческом сезоне представил красноярцам Музыкальный театр. Это спектакль «Джейн Эйр», созданный по мотивам самого известного одноименного романа Шарлоты Бронте композитором и продюсером Кимом Брейтбургом и поэтом Кареном Кавалеряном.

- Образы главных героев, Джейн Эйр и Эдварда Рочестера, не претерпели серьезных изменений по сравнению с романом. Трансформацию можно отметить в развитии сюжета, а некоторые персонажи получили иную трактовку. Например, миссис Рид (тетка Джейн и ее опекунша) наделена в мюзикле более агрессивными чертами характера, - рассказывают создатели.

Над постановкой с красноярскими артистами работали Ким и Валерия Брейтбурги и Николай Андросов. Поклонники их творчества раскупили билеты на премьеру задолго до начала декабря.

В спектакле около 200 костюмов, более 250 элементов. Сохранена абсолютная историчность середины 19 века. Команда художника-постановщика Екатерины Крюковой изучала историю костюма, скрупулезно подошла ко всему, даже при выборе ткани, вышивки и других элементов.

- Я хочу думать, что спектакль станет событием в театральной жизни Красноярска. Почему я так думаю? Просто труппа театра, люди, которые здесь работают: цеха, которые шили костюмы, делали декорации, актеры, которые репетировали, порой целыми днями, – они проделали гигантскую работу. И мы – постановщики, конечно, тоже старались. Я надеюсь, что это будет такой театральной достопримечательностью. Мы надеемся на долгую жизнь спектакля. Теперь все зависит от публики, что она скажет, - сказал Ким Брейтбург, композитор, продюсер заслуженный деятель искусств РФ.

Образы главный героев не претерпели изменений. Фото предоставлено Музыкальным театром

ИСТОЧНИК KP.RU