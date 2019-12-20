Житель Красноярского края взыскал за неустановленную дверь почти 80 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 08:59 2019-12-20T09:00:00+03:00

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Житель села Ермаковского подал в суд на индивидуального предпринимателя, который обманул его, не исполнив свои обязательства. Началась эта история в октябре 2018 года. Мужчина захотел установить в своем доме новую надежную металлическую дверь с утеплителем. Присмотрел вариант, подписал договор с ИП на установку. Оплату двери и услуг произвел авансом 20 тысяч рублей.

Однако время шло, а дверей у себя он так и не увидел. Обратился к исполнителю с письменной претензией – ответа не последовало. Тогда написал исковое заявление в суд. И судья вынес свое решение: недобросовестный предприниматель обязан выплатить клиенту 79 692 рубля. Сюда входят 20 000 рублей – стоимость работ по договору, 30 628 рублей – неустойка за нарушение срока выполнения работ, 3000 рублей – компенсация морального вреда, 26 064 рубля – штраф. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе краевого управления Роспотребнадзора.

ИСТОЧНИК KP.RU