2019-12-20T08:38:06+03:00
Общество

Метро в Красноярске: строительство может начаться в 2020 году

Дело за результатами госэкспертизы
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Метро в Красноярске: строительство может начаться в 2020 годуМетро в Красноярске: строительство может начаться в 2020 годуФото: Мария ЛЕНЦ
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Строительство метро в Красноярске, точнее продолжение строительства, может начаться уже в 2020 году. Проект готов, финансирование тоже утверждено. Дело за госэкспертизой. На это понадобится от 60 до 90 дней. И если замечаний не будет, можно будет приступать к работе. Таким образом, запустить первую очередь метрополитена планируется в 1 сентября 2023 года.

Об этом председатель совета директоров «Красноярск ТИЗИС» (Красноярского треста инженерно-строительных изысканий) Олег Митволь рассказал ТАСС. Также он добавил, что проектная документация уже подвергалась корректировке. Так, стоимость строительства первой ветки метро сократилась с 70 до 64 миллиардов рублей.

Напомним, что строительство объекта началось в 1995 году, но из-за проблем с финансированием в кризисные годы не было завершено. В 2010 году его строительство полностью остановилось, шахты законсервировали до лучших времен. Вернуться к вопросу удалось только пару лет назад.

ИСТОЧНИК KP.RU

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