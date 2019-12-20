2019-12-20T08:19:21+03:00
Происшествия

Житель Красноярска избил агрессивного хулигана и заявил на себя в полицию

Отпустили до суда под подписку о невыезде [эксклюзив kp.ru]
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Житель Красноярска избил агрессивного хулигана и заявил на себя в полициюЖитель Красноярска избил агрессивного хулигана и заявил на себя в полициюФото: Мария ЛЕНЦ
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Житель микрорайона Солнечного избил мужчину, да так, что того госпитализировали. Он проведет на больничной койке немало времени. Медики диагностировали у него тяжкий вред здоровью. А полиция завела уголовное дело по ч.1 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда).

На первый взгляд, рядовая история о драке между двумя мужчинами с предсказуемым финалом: виновника посадят на несколько лет и заставят выплачивать потерпевшему компенсацию за лечение и моральный ущерб. Однако не все так однозначно, сообщает «Комсомольской правде»-Красноярск собственный источник.

Инцидент произошел 7 декабря этого года. Установлено, что спровоцировал драку сам потерпевши: был, зол, агрессивен, вел себя вызывающе и по факту напал первым на подозреваемого, который оказался сильнее его. После случившегося подозреваемый добровольно явился в полицию с повинной, сам написал заявление. Очевидцы подтвердили его слова. Так что мужчину до суда не стали задерживать, отпустили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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