2019-12-20T07:17:39+03:00
Общество

Уникальную коллекцию старинных елочных игрушек собрали в красноярской школе

Более двухсот экспонатов: украшения, игрушки, открытки
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Уникальную коллекцию старинных елочных игрушек собрали в красноярской школе. Фото: управление образования КрасноярскаУникальную коллекцию старинных елочных игрушек собрали в красноярской школе. Фото: управление образования Красноярска
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Уникальную коллекцию елочных украшений и других новогодних атрибутов собрали ученики и педагоги красноярской школы №1. Более двухсот экспонатов: советские стеклянные игрушки, открытки, бумажные флажки, плакаты, Деды Морозы – все это хранилось в семьях десятилетиями.

Собирая коллекцию, школьники узнали много интересного из истории и традиций праздника, - рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе управления образования города. Например, что украшать елки в России начали только во второй половине 19 века. Дорогие стеклянные игрушки могли себе позволить зажиточные семьи. А в домах со средним достатком использовались украшения из ваты и картона. В школьной коллекции оказалось сразу три таких игрушки – ватные грибы, картонные птица и медведь.

Во время Великой Отечественной войны игрушки выпускали из металлической стружки, ваты и бинтов. Большой популярностью пользовались игрушки-конструкторы из проволоки и стеклянных бус. В годы правления Хрущева центром праздничной композиции была позолоченная кукуруза.

Кстати, знаменитые сосульки начали выпускать в 60-х годах. После выхода фильма «Карнавальная ночь» во всех домах Советского союза появились игрушечные часики с застывшими на без пяти двенадцать стрелками. А после полета Гагарина в космос – фигурки космонавтов и ракет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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