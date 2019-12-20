2019-12-20T06:49:25+03:00
Экономика

Банк УРАЛСИБ улучшил условия по автокредитам на иномарки с пробегом

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Фото: банк УралсибФото: банк Уралсиб
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Банк УРАЛСИБ улучшил условия автокредитования для иномарок с пробегом. Теперь клиент может получить кредит на покупку сертифицированного автомобиля иностранного производства с пробегом на тех же ценовых условиях, что и для новых автомобилей.

Сертифицированный автомобиль – автомобиль с пробегом, прошедший комплексную техническую и юридическую проверку у специалистов официального дилера и получивший заключение о соответствии требованиям специальных программ. При этом возраст автомобиля не должен превышать 15 лет на момент окончания срока кредитования.

Новые ценовые условия кредитования распространяются на программы Банка УРАЛСИБ: «СКАЗКА–без КАСКО», «АВТОПАРТНЕР». В качестве документа, подтверждающего сертификацию, выступает сертификат дилера/автопроизводителя. Полный список ключевых партнеров УРАЛСИБА, размещен на сайте Банка в разделе «Документы».

Ознакомиться с полными условиями программ автокредитования можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

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