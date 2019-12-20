2019-12-20T05:53:41+03:00
Происшествия

На юге Красноярского края на популярной базе отдыха сгорели несколько туристических домиков

Никто не пострадал [видео]
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
На юге Красноярского края на популярной базе отдыха сгорели несколько туристических домиков. Фото: ГУ МЧС России по Красноярскому краюНа юге Красноярского края на популярной базе отдыха сгорели несколько туристических домиков. Фото: ГУ МЧС России по Красноярскому краю
Изменить размер текста:

На юге Красноярского края, в природном парке «Ергаки», накануне, 19 декабря, произошел пожар. Рано утром загорелись три туристических домика на популярной базе отдыха «Пик Звездный». Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе регионального МЧС, строения еще не были введены в эксплуатацию, поэтому внутри никого не было. Погибших и пострадавших в пожаре, к счастью, нет. Его удалось локализовать и потушить только в 15:38, на месте работали представители местной пожарной части и подразделений из соседних населенных пунктов – это 13 человек личного состава и 5 автоцистерн. Всего выгорело 432 квадратных метра.

Причины возгорания пока неизвестны, их устанавливают пожарные дознаватели. Мог ли это быть поджог? Такая версия также рассматривается, ведь расположены домики была на достаточном расстоянии друг от друга.

Видео: ГУ МЧС России по Красноярскому краю

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Житель Красноярского края взыскал за неустановленную дверь почти 80 тысяч рублей
Метро в Красноярске: строительство может начаться в 2020 году
Житель Красноярска избил агрессивного хулигана и заявил на себя в полицию
В столице Тувы неизвестные вандалы разгромили новогоднюю елку
Уникальную коллекцию старинных елочных игрушек собрали в красноярской школе
Банк УРАЛСИБ улучшил условия по автокредитам на иномарки с пробегом
На юге Красноярского края на популярной базе отдыха сгорели несколько туристических домиков
В Красноярском крае прокуратура закрыла лесопилку: за захламление территории вокруг
В Норильске пожилая женщина перевела мошеннику 1,4 миллиона рублей
Позволит убрать больше 30 малоэффективных котельных. Тепломагистраль через Енисей открыта в Красноярске
Новое приложение для мониторинга воздуха в Красноярске запустило минэкологии
Тело охотника обнаружили в тайге Хакасии
Джаз-бэнд и елки изо льда: набережная Красноярска преобразилась перед Новым годом
Tele2 представила социальный отчет за 2017-2018 годы
3-месячного сына загрыз пьяный отец в Красноярском крае
Бесплатные лекарства сердечникам будут выдавать в Красноярском крае
Завтра Октябрьский район Красноярска останется без воды
Стало известно, когда на Копылова вернутся троллейбусы
Скандальные шашлычки у Центрального парка все-таки снесут
Одного вынес, другой умер на руках. Полицейский спас человека из горящего дома
Родители обвинили врачей в неоказании помощи больной дочери-младенцу
Памятник Сталину снова предложили поставить в Красноярске
Обняла лапами и не отпускала. Новогодний подарок получила медведица из красноярского зоопарка
Подозреваемым по делу о прорыве дамбы в Красноярском крае продлили арест до весны
Главный по профилактике коррупции назначен в Красноярском крае
Новогоднюю иллюминацию в Красноярске включат уже завтра
Охотник с рваными мышцами вышел из такси в Красноярске и пропал