На юге Красноярского края на популярной базе отдыха сгорели несколько туристических домиков

СЕГОДНЯ 05:53 2019-12-20T05:53:41+03:00

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На юге Красноярского края, в природном парке «Ергаки», накануне, 19 декабря, произошел пожар. Рано утром загорелись три туристических домика на популярной базе отдыха «Пик Звездный». Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе регионального МЧС, строения еще не были введены в эксплуатацию, поэтому внутри никого не было. Погибших и пострадавших в пожаре, к счастью, нет. Его удалось локализовать и потушить только в 15:38, на месте работали представители местной пожарной части и подразделений из соседних населенных пунктов – это 13 человек личного состава и 5 автоцистерн. Всего выгорело 432 квадратных метра.

Причины возгорания пока неизвестны, их устанавливают пожарные дознаватели. Мог ли это быть поджог? Такая версия также рассматривается, ведь расположены домики была на достаточном расстоянии друг от друга.

Видео: ГУ МЧС России по Красноярскому краю

ИСТОЧНИК KP.RU