2019-12-20T05:25:09+03:00
Общество

В Красноярском крае прокуратура закрыла лесопилку: за захламление территории вокруг

До тех пор, пока владельцы не наведут порядок
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярском крае прокуратура закрыла лесопилку: за захламление территории вокругВ Красноярском крае прокуратура закрыла лесопилку: за захламление территории вокругФото: Мария ЛЕНЦ
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Прокуратура Лесосибирска через суд добилась того, чтобы некое ООО «Дружба» прекратило свою работу. Причиной стало несоблюдением предприятием требований природоохранного законодательства при обращении с отходами лесопиления и требований пожарной безопасности.

Ранее сотрудники надзорного ведомства обнаружили захламление территории лесопилки отходами производства: кучи опилок и щепы складировались, где придется. Никто их не вывозил на специализированную площадку для хранения, да и самой площадки у фирмы не было.

Владельцам лесопилки выдали предписание: нарушения устранить. Однако при повторной проверке прокурор обнаружил, что ничего не изменилось, горы опилок и щепы находятся на своем месте. Административные материалы были направлены в городской суд. Сейчас у предпринимателя один выход: если хочет и дальше продолжать свой бизнес, в течение 45 дней должен очистить территорию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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