2019-12-19T17:45:21+03:00
Общество

Позволит убрать больше 30 малоэффективных котельных. Тепломагистраль через Енисей открыта в Красноярске

Ее планируют запустить в начале 2020 года
Ася ЖУКОВА
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Тепломагистраль через Енисей открыта в Красноярске.Тепломагистраль через Енисей открыта в Красноярске.Фото: Ася ЖУКОВА
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В Красноярске открыли новую тепломагистраль через Енисей. Об этом сообщили в пресс-службе администрации края.

Трубопровод протяженностью 5 410 метров соединил два берега через Николаевский мост. Общая стоимость инвестиционного проекта – 855 миллионов рублей. В проектировании и строительстве участвовали 236 сотрудников из пяти организаций. Его предполагается запустить в начале 2020 года. Это позволит заменить больше 30 малоэффективных и неэкологичных котельных – по нацпроекту «Экология».

По новой магистрали тепло и горячая вода от ТЭЦ-2 поступит в новые микрорайоны. Это Тихие зори, Академгородок, Студгородок, новые комплексы на бывшей территории Комбайнового завода, в Ветлужанке, Николаевке, а также в спорткомплекс Платинум Арена.

- Тепловая магистраль внесет существенный вклад в экологическую обстановку в городе. Всего до 2024 года планируется закрыть 35 таких котельных, семь из них уже выведены из эксплуатации, - подчеркнул министр промышленности, энергетики и ЖКХ края Евгений Афанасьев.

И еще один момент: после запуска новой теплотрассы срок отключения воды во время гидравлических испытаний летом уменьшится до недели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Позволит убрать больше 30 малоэффективных котельных. Тепломагистраль через Енисей открыта в Красноярске
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