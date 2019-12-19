2019-12-19T17:06:09+03:00
Общество

Новое приложение для мониторинга воздуха в Красноярске запустило минэкологии

Его уже можно скачать
Ася ЖУКОВА
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Новое приложение для мониторинга воздуха в Красноярске запустило минэкологии.Новое приложение для мониторинга воздуха в Красноярске запустило минэкологии.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Новое приложение для контроля за качеством воздуха в Красноярске создало минэкологии. Об этом сообщили в пресс-службе администрации края.

Данные о состоянии воздуха собираются с 11 постов наблюдения в Красноярске и его пригороде, Ачинске и Зеленогорске. По каждому из постов легко посмотреть информацию отдельно. Там указан уровень загрязнения и влажности воздуха, давление и температура.

Кроме того, можно ознакомиться с отчетом о результатах замеров за день, неделю, месяц и год. Сведения обновляются каждые 20 минут.

- Наша задача была – сделать приложение максимально доступным, - отметил министр экологии и рационального природопользования края Павел Корчашкин. – Можно скачать его на свой гаджет. И в любое время суток быть в курсе экологической ситуации в регионе.

КОНКРЕТНО

Эколоприложение называется Krasecology, разработано для Android и IOS. Скачать его можно из Apple Store или Google Play.

ИСТОЧНИК KP.RU

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