Новое приложение для мониторинга воздуха в Красноярске запустило минэкологии

СЕГОДНЯ 17:06 2019-12-19T17:06:09+03:00

Его уже можно скачать

Изменить размер текста: A A

Новое приложение для контроля за качеством воздуха в Красноярске создало минэкологии. Об этом сообщили в пресс-службе администрации края.

Данные о состоянии воздуха собираются с 11 постов наблюдения в Красноярске и его пригороде, Ачинске и Зеленогорске. По каждому из постов легко посмотреть информацию отдельно. Там указан уровень загрязнения и влажности воздуха, давление и температура.

Кроме того, можно ознакомиться с отчетом о результатах замеров за день, неделю, месяц и год. Сведения обновляются каждые 20 минут.

- Наша задача была – сделать приложение максимально доступным, - отметил министр экологии и рационального природопользования края Павел Корчашкин. – Можно скачать его на свой гаджет. И в любое время суток быть в курсе экологической ситуации в регионе.

КОНКРЕТНО

Эколоприложение называется Krasecology, разработано для Android и IOS. Скачать его можно из Apple Store или Google Play.

ИСТОЧНИК KP.RU