Новое приложение для мониторинга воздуха в Красноярске запустило минэкологии
Новое приложение для контроля за качеством воздуха в Красноярске создало минэкологии. Об этом сообщили в пресс-службе администрации края.
Данные о состоянии воздуха собираются с 11 постов наблюдения в Красноярске и его пригороде, Ачинске и Зеленогорске. По каждому из постов легко посмотреть информацию отдельно. Там указан уровень загрязнения и влажности воздуха, давление и температура.
Кроме того, можно ознакомиться с отчетом о результатах замеров за день, неделю, месяц и год. Сведения обновляются каждые 20 минут.
- Наша задача была – сделать приложение максимально доступным, - отметил министр экологии и рационального природопользования края Павел Корчашкин. – Можно скачать его на свой гаджет. И в любое время суток быть в курсе экологической ситуации в регионе.
КОНКРЕТНО
Эколоприложение называется Krasecology, разработано для Android и IOS. Скачать его можно из Apple Store или Google Play.
ИСТОЧНИК KP.RU