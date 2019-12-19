Джаз-бэнд и елки изо льда: набережная Красноярска преобразилась перед Новым годом

СЕГОДНЯ 14:56 2019-12-19T14:56:07+03:00

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Перед Новым годом левобережная набережная Енисея в Красноярске превратилась в Парк льда и снега. В этом году – впервые!

Вышло очень эффектно: сначала попадаешь в музыкальную фотозону.

Такой вот рояль.Фото: Ася ЖУКОВА

Неподалеку от «Капитанского клуба» установлено сразу несколько интересных скульптур. Прозрачно-голубой рояль и целый джаз-бэнд: трубач, саксофонист и контрабасист. Разумеется, все изо льда. Дальше – целая аллея елок, тоже рукотворных, и горки для детей.

Симпатичные фотозоны.Фото: Ася ЖУКОВА

А как вам такое: картины Сурикова и молодых красноярских художников, «вживленные» в лед? Или инсталляция по мотивам «Боярыня Морозова» - с платками, залитые льдом же.

А как же без елки?Фото: Ася ЖУКОВА

КОНКРЕТНО

Ждем всех на открытии Парка льда и снега 22 декабря в 13.00. Для нас – несколько отличных фотозон, травяные чаи и сибирские лакомства.

Ну а с 23 декабря по 20 января в Парке будут рассказывать «Морозные истории». Что это такое, пока не говорят, но намекают: приготовили серию маленьких сюрпризов – для создания новогоднего настроения.

ИСТОЧНИК KP.RU