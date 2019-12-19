2019-12-19T14:56:07+03:00
Общество

Джаз-бэнд и елки изо льда: набережная Красноярска преобразилась перед Новым годом

Показываем [фото]
Ася ЖУКОВА
Поделиться:
Набережная Красноярска преобразилась перед Новым годом.Набережная Красноярска преобразилась перед Новым годом.Фото: Ася ЖУКОВА
Изменить размер текста:

Перед Новым годом левобережная набережная Енисея в Красноярске превратилась в Парк льда и снега. В этом году – впервые!

Вышло очень эффектно: сначала попадаешь в музыкальную фотозону.

Такой вот рояль. Фото: Ася ЖУКОВА

Такой вот рояль.Фото: Ася ЖУКОВА

Неподалеку от «Капитанского клуба» установлено сразу несколько интересных скульптур. Прозрачно-голубой рояль и целый джаз-бэнд: трубач, саксофонист и контрабасист. Разумеется, все изо льда. Дальше – целая аллея елок, тоже рукотворных, и горки для детей.

Симпатичные фотозоны. Фото: Ася ЖУКОВА

Симпатичные фотозоны.Фото: Ася ЖУКОВА

А как вам такое: картины Сурикова и молодых красноярских художников, «вживленные» в лед? Или инсталляция по мотивам «Боярыня Морозова» - с платками, залитые льдом же.

А как же без елки? Фото: Ася ЖУКОВА

А как же без елки?Фото: Ася ЖУКОВА

КОНКРЕТНО

Ждем всех на открытии Парка льда и снега 22 декабря в 13.00. Для нас – несколько отличных фотозон, травяные чаи и сибирские лакомства.

Ну а с 23 декабря по 20 января в Парке будут рассказывать «Морозные истории». Что это такое, пока не говорят, но намекают: приготовили серию маленьких сюрпризов – для создания новогоднего настроения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Джаз-бэнд и елки изо льда: набережная Красноярска преобразилась перед Новым годом
Tele2 представила социальный отчет за 2017-2018 годы
3-месячного сына загрыз пьяный отец в Красноярском крае
Бесплатные лекарства сердечникам будут выдавать в Красноярском крае
Завтра Октябрьский район Красноярска останется без воды
Стало известно, когда на Копылова вернутся троллейбусы
Скандальные шашлычки у Центрального парка все-таки снесут
Одного вынес, другой умер на руках. Полицейский спас человека из горящего дома
Родители обвинили врачей в неоказании помощи больной дочери-младенцу
Памятник Сталину снова предложили поставить в Красноярске
Обняла лапами и не отпускала. Новогодний подарок получила медведица из красноярского зоопарка
Подозреваемым по делу о прорыве дамбы в Красноярском крае продлили арест до весны
Главный по профилактике коррупции назначен в Красноярском крае
Новогоднюю иллюминацию в Красноярске включат уже завтра
Охотник с рваными мышцами вышел из такси в Красноярске и пропал