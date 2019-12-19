Джаз-бэнд и елки изо льда: набережная Красноярска преобразилась перед Новым годом
Перед Новым годом левобережная набережная Енисея в Красноярске превратилась в Парк льда и снега. В этом году – впервые!
Вышло очень эффектно: сначала попадаешь в музыкальную фотозону.
Такой вот рояль.Фото: Ася ЖУКОВА
Неподалеку от «Капитанского клуба» установлено сразу несколько интересных скульптур. Прозрачно-голубой рояль и целый джаз-бэнд: трубач, саксофонист и контрабасист. Разумеется, все изо льда. Дальше – целая аллея елок, тоже рукотворных, и горки для детей.
Симпатичные фотозоны.Фото: Ася ЖУКОВА
А как вам такое: картины Сурикова и молодых красноярских художников, «вживленные» в лед? Или инсталляция по мотивам «Боярыня Морозова» - с платками, залитые льдом же.
А как же без елки?Фото: Ася ЖУКОВА
КОНКРЕТНО
Ждем всех на открытии Парка льда и снега 22 декабря в 13.00. Для нас – несколько отличных фотозон, травяные чаи и сибирские лакомства.
Ну а с 23 декабря по 20 января в Парке будут рассказывать «Морозные истории». Что это такое, пока не говорят, но намекают: приготовили серию маленьких сюрпризов – для создания новогоднего настроения.
ИСТОЧНИК KP.RU