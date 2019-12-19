Tele2 представила социальный отчет за 2017-2018 годы

СЕГОДНЯ 14:36 2019-12-19T14:36:32+03:00

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Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, подводит итоги работы в области корпоративной социальной ответственности за 2017-2018 годы. В отчетный период компания продолжила поддержку социального предпринимательства в России, реализовала крупные благотворительные проекты и организовала волонтерские акции сотрудников. За время работы фонда «Навстречу переменам» при поддержке Tele2 его подопечные изменили к лучшему жизнь более 350 тысяч детей и подростков.

Корпоративная социальная ответственность из года в год остается стратегически важным направлением деятельности Tele2. Компания на системной основе и в различных областях деятельности обеспечивает вклад в социально-экономическое развитие регионов страны. Оператор разрабатывает и предлагает качественные инновационные услуги и партнерские сервисы, которые делают повседневную жизнь и работу людей более комфортными и безопасными. Tele2 строит базовые станции в малонаселенных и отдаленных районах страны, где у людей зачастую нет доступа к мобильному интернету и качественной голосовой связи.

В 2017-2018 гг. компания продолжила активную совместную работу с фондом поддержки социальных инициатив в сфере детства «Навстречу переменам», с которым сотрудничает уже более семи лет. Помощь фонду и его подопечным – ключевое направление деятельности оператора в области КСО.

За два года на всероссийский конкурс «Навстречу переменам» поступило более 700 заявок от социальных предпринимателей.