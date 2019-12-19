2019-12-19T13:38:21+03:00
Общество

Бесплатные лекарства сердечникам будут выдавать в Красноярском крае

С начала 2020 года
Ася ЖУКОВА
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Бесплатные лекарства сердечникам будут выдавать в Красноярском крае. Фото: GLOBAL LOOK PRESSБесплатные лекарства сердечникам будут выдавать в Красноярском крае. Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Красноярском крае людям с заболеваниями сердца решено выдавать бесплатные лекарства. Об этом сообщили на сайте Законодательного собрания региона.

Депутаты приняли в первом и втором чтениях законопроект о внесении изменений в статью закона края «О реализации государственных гарантий бесплатного оказания гражданам Российской Федерации медицинской помощи в Красноярском крае». Инициаторы - председатель комитета по охране здоровья и социальной политике Юрий Данильченко и его заместитель Илья Зайцев.

Итак, в документе, говорится о том, что с 1 января 2020 года пациентам, у которых острые сосудистые нарушения, перенесшим инфаркты, инсульты и операции на сердце, лекарства будут предоставляться бесплатно.

Для этого вам не нужно иметь льготы или быть считаться нуждающимся, подчеркивают авторы. Человека в течение года должны будут обеспечивать медикаментами по определенному списку.

- Перечень включает 23 международных непатентованных наименования, - комментирует зампредседателя комитета по охране здоровья и соцполитике Илья Зайцев. – Предоставлять препараты будут на основании диагноза, без определения социальной нуждаемости.

На реализацию проекта нужно 137,5 миллионов рублей, 93% из них - федеральные средства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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