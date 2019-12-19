2019-12-19T12:43:23+03:00
Общество

Стало известно, когда на Копылова вернутся троллейбусы

Осталось ждать не так уж долго
Ася ЖУКОВА
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Стало известно, когда на Копылова вернутся троллейбусы.Стало известно, когда на Копылова вернутся троллейбусы.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Красноярцам рассказали, когда на улицу Копылова вернутся троллейбусы. Как сообщила корреспонденту «Комсомольской правды» - Красноярск пресс-секретарь департамента транспорта Кристина Борисенко, это произойдет уже в первом квартале 2020 года.

Кто не помнит, раньше по Копылова ходили три троллейбусных маршрута - №4, №13 и №15. Однако осенью 2018 года, когда начался масштабный дорожный ремонт, а также строительство новой развязки на Волочаевской, все изменилось. Троллейбусы №4 и №13 пустили в объезд, по проспекту Свободный, а №15 временно сняли с линии.

Тогда же горожанам пообещали: как только подрядчик восстановит опоры, убранные для возведения развязки, троллейбусы на Копылова вернут.

И вот сегодня, 19 декабря, стало известно: все электроопоры установлены. Теперь дело за проведением контактной сети. И ее уже начали монтировать. А, значит, пассажирам осталось ждать не так уж долго.

ИСТОЧНИК KP.RU

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