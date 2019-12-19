2019-12-19T11:44:03+03:00
Общество

Скандальные шашлычки у Центрального парка все-таки снесут

Такое решение принял суд высшей инстанции
Ася ЖУКОВА
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Скандальные шашлычки у Центрального парка все-таки снесут.Скандальные шашлычки у Центрального парка все-таки снесут.Фото: Мария ЛЕНЦ
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«Шанхая» на виадуке любви, скорее всего, больше не будет. Скандальные шашлычные у Центрального парка Красноярска все-таки отправят под снос. Такое решение принял Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа.

Напомним, история началась примерно полтора года назад. С тех пор, как на месте колоннады появилось десятка два временных сооружений. И, чтобы попасть из парка на набережную, проходилось пробираться через неприглядную фуд-зону, череду чадящих кафе.

Предпринимателей суд обязал убрать постройки самостоятельно. Фото: Мария ЛЕНЦ

Предпринимателей суд обязал убрать постройки самостоятельно.Фото: Мария ЛЕНЦ

- Вы не поверите, там даже куры бегали! – возмущались горожане. – Зачем? Видимо, чтобы сразу – на шашлык.

Администрация пыталась добиться ликвидации незаконно возведенного «шанхая». А владелец, компания «Кедр Трейд», всячески старался его отстоять. Спустя полтора года тяжб исполнительные листы были получены. Предпринимателей суд обязал убрать постройки самостоятельно. Но требования они проигнорировали, после чего сносить кафе принялась администрация.

Демонтаж начали в октябре, но... Фото: Мария ЛЕНЦ

Демонтаж начали в октябре, но...Фото: Мария ЛЕНЦ

Это было в начале ноября, а в конце бизнесмены подали жалобу в суд высшей инстанции. И демонтаж заморозили. Однако сегодня, 19 декабря, прошло заседание. И вот вердикт: оставить решение без изменения, а жалобу без удовлетворения.

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В 2009 году на выходе из Центрального парка в сторону Енисея был построен культурно-досуговый офисный комплекс: два здания, разделенные улицей Дубровинского. Между собой их соединил пешеходный виадук. И в завершение композиции, как вишенка на торте – на крыше появилась смотровая площадка и белая колоннада. С нее открывается великолепный вид на Енисей. (Подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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Новости 24
Скандальные шашлычки у Центрального парка все-таки снесут
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