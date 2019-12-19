2019-12-19T10:55:10+03:00
Происшествия

Одного вынес, другой умер на руках. Полицейский спас человека из горящего дома

Лейтенант Константин Чернов рискнул жизнью – и все получилось [фото]
Ася ЖУКОВА
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Полицейский в Минусинске спас человека из горящего дома. Фото: МО МВД России "Минусинский".Полицейский в Минусинске спас человека из горящего дома. Фото: МО МВД России "Минусинский".
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Шагнул в огонь, чтобы спасти незнакомого человека… Лейтенант полиции Константин Чернов не побоялся рискнуть жизнью и вывел из полыхающего дома мужчину, которому грозила гибель.

Все произошло не так давно: сотрудник патрульно-постовой службы МО МВД России «Минусинский» ехал с дежурства, рассказали в пресс-службе краевого главка. И вдруг заметил: из деревянного дома валит дым. Тут же позвонил в дежурную часть.

И кинулся к зданию: медлить было нельзя, внутри люди. Полицейский знал, в доме живет несколько человек. Понимая, что все они в опасности, начал будить. Между тем пламя вот-вот могло перекинуться на соседний дом. Картина была жуткая.

Прибывшие на место пожарные выбили стекло, забрались в окно. Попасть внутрь через дверь было невозможно: проем полыхал. Было ясно, жильцы (а это двое мужчин) уже надышались. Скорее всего, без сознания, выбраться сами не смогут.

Полицейский и спасатели сумели их отыскать в дыму, темноте. И вытащили наружу. Увы, спасти одного не удалось – он умер еще до приезда «скорой помощи». А другой выжил, его передали врачам, сейчас он в краевом ожоговом центре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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