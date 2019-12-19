2019-12-19T10:23:15+03:00
Происшествия

Родители обвинили врачей в неоказании помощи больной дочери-младенцу

Девочка в очень тяжелом состоянии [видео]
Ася ЖУКОВА
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Родители обвинили врачей в неоказании помощи больной дочери-младенцу.Родители обвинили врачей в неоказании помощи больной дочери-младенцу.Фото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске родители обвинили врачей в том, что те не оказывают необходимую помощь их маленькой дочери. Об этом рассказали наши коллеги с телеканала ТВК.

Василиса еще совсем кроха, ей только полгода. Но она уже знает, что такое больницы. Девочка родилась недоношенной, рассказывают ее папа и мама, Алексей и Анастасия Изосимовы. У малышки обнаружили дыхательную недостаточность, положили в 20-ю больницу. Но там ей стало хуже. Поставили диагноз, пневмония. Сейчас девочка в реанимации. А родители заявляют: необходимого ухода нет.

По словам семьи, на весь этаж больницы – один монитор. Острый дефицит оборудования. Поэтому обеспечить круглосуточное наблюдение здесь не могут, считают родители. Говорят, просили перевести ребенка в другую клинику, но получили отказ.

Помощь ребенку. Красноярск.

В пресс-службе министерства здравоохранения края пояснили:

- У ребенка – врожденная генетическая патология. И сейчас девочка находится в крайне тяжелом состоянии, на аппарате ИВЛ. Пока состояние не улучшится, перевозить ее куда-то невозможно.

Сейчас малышка – на круглосуточной интенсивной терапии в реанимации. Врачи делают все, чтобы стабилизировать ее состояние. И только после этого она может быть переведена в отделение патологии детской больницы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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