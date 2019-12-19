2019-12-19T08:32:46+03:00
Общество

Памятник Сталину снова предложили поставить в Красноярске

Идею озвучили коммунисты
Ася ЖУКОВА
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Памятник Сталину снова предложили поставить в Красноярске.Памятник Сталину снова предложили поставить в Красноярске.Фото: Андрей КОПАЛОВ
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В Красноярске вновь предложили установить памятник Иосифу Сталину. С такой идеей выступили коммунисты, на сессии горсовета ее озвучил депутат Иван Азаренко, сообщили «Городские новости».

С предложением обратились к главе города Сергею Еремину. 21 декабря в России будет отмечаться 140-летие со дня рождения Сталина. Кроме того, в следующем году 9 мая мы празднуем 75-летний юбилей Великой Победы, так обосновали свою идею представители КПРФ. По словам Азаренко, роль Сталина в войне трудно переоценить, она была огромной. Также генералиссимус внес в большой вклад в дело восстановления страны после того, как мы победили. И последний аргумент: судьба вождя связана с историей Красноярска. Это ли не повод его увековечить?

Напомним, предложения поставить памятник Сталину периодически высказываются в разных городах. (В том же Красноярске - уже во второй раз, и снова - коммунистами). Они неизменно вызывают острые дискуссии. Так что очевидно одно: появление таких скульптур может накалить обстановку в обществе, а то и привести к актам вандализма.

ИСТОЧНИК KP.RU

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