2019-12-19T07:13:48+03:00
Происшествия

Подозреваемым по делу о прорыве дамбы в Красноярском крае продлили арест до весны

До 18 марта [фото]
Ася ЖУКОВА
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Подозреваемым по делу о прорыве дамбы в Красноярском крае продлили арест до весны.Подозреваемым по делу о прорыве дамбы в Красноярском крае продлили арест до весны.Фото: Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Фигурантам уголовного дела о прорыве дамбы в Курагинском районе Красноярского края продлили арест до весны – 18 марта. Такое решение принял Железнодорожный районный суд.

Напомним, трагедия произошла ночью 19 октября. На реке Сейба прорвало гидросооружения золотодобывающего прииска. В результате погибли 17 человек. Судьба троих остается неизвестной. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». А это – до семи лет колонии. Вскоре были задержаны три человека – генеральный директор ООО «Сисим» (структурное подразделение холдинга «Сибзолото») Максима Ковалькова, начальника участка Андрея Еганова и мастера Евгения Александрова. 21 октября всех троих по решению суда заключили под стражу. Вину признал только один - Андрей Еганов. Однако рабочие с прииска за него горой. Уверяют: отличный руководитель, он первым кинулся спасать людей, многих вытащил.

Почему продлили меру пресечения, хотя было ходатайство отправить того же Ковалькова под домашний арест? У генерального директора есть судимости, так что он может повлиять на ход следствия – скрыть документы или оказывать влияние на свидетелей. Что касается Александрова, он, вероятно, имеет отношение к пропаже документов, которые могли бы стать доказательствами по делу, посчитал суд.

Так что подозреваемые проведут в СИЗО еще три месяца.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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