2019-12-19T06:38:00+03:00
Общество

Главный по профилактике коррупции назначен в Красноярском крае

Им стал Андрей Попов
Ася ЖУКОВА
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Главный по профилактике коррупции назначен в Красноярском крае.Главный по профилактике коррупции назначен в Красноярском крае.Фото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярском крае назначили начальника управления по профилактике коррупции. Эту должность занял Андрей Попов, сообщили в пресс-службе администрации региона.

Распоряжение о назначении подписал губернатор Красноярского края Александр Усс 16 декабря. Однако документ появился на сайте правительства только в четверг, 19-го.

К сведению: до этого Андрей Попов был руководителем отдела по профилактике коррупционных и иных правонарушений, входящего в состав управления по безопасности.

Контракт заключен на три года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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