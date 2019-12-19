СЕГОДНЯ 06:37 2019-12-19T06:38:00+03:00

Главный по профилактике коррупции назначен в Красноярском крае. Фото: Мария ЛЕНЦ

Им стал Андрей Попов

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В Красноярском крае назначили начальника управления по профилактике коррупции. Эту должность занял Андрей Попов, сообщили в пресс-службе администрации региона.

Распоряжение о назначении подписал губернатор Красноярского края Александр Усс 16 декабря. Однако документ появился на сайте правительства только в четверг, 19-го.

К сведению: до этого Андрей Попов был руководителем отдела по профилактике коррупционных и иных правонарушений, входящего в состав управления по безопасности.

Контракт заключен на три года.

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ИСТОЧНИК KP.RU