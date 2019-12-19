Новогоднюю иллюминацию в Красноярске включат уже завтра
Стало известно, когда в Красноярске заработает новогодняя иллюминация. Город засияет праздничными огнями уже завтра, 20 декабря, сообщил в своем инстаграме мэр Сергей Еремин.
Новогодние огни будут зажигать каждый вечер – вместе с обычным освещением улиц. Итак, что нам обещают?
- Сразу два моста, Коммунальный и вантовый (Виноградовский), обзаведутся яркой праздничной подсветкой.
- Загорятся огни на открытии районных (и не только) елок, ледовых городков. Первым был Свердловский район, за ним последуют остальные. Всего ожидается 20 праздников.
- Накануне чемпионата мира по фигурному катанию на Театральной площади, западной и восточной стороне острова Татышев откроются фан-зоны.
А еще волшебную атмосферу создадут особые, праздничные, мелодии городских часов. Помоги Новому году – делись фото с сияющим Красноярском в соцсетях!
ИСТОЧНИК KP.RU