СЕГОДНЯ 06:15 2019-12-19T06:15:25+03:00

Новогоднюю иллюминацию в Красноярске включат уже завтра. Фото: Мария ЛЕНЦ

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Стало известно, когда в Красноярске заработает новогодняя иллюминация. Город засияет праздничными огнями уже завтра, 20 декабря, сообщил в своем инстаграме мэр Сергей Еремин.

Новогодние огни будут зажигать каждый вечер – вместе с обычным освещением улиц. Итак, что нам обещают?

- Сразу два моста, Коммунальный и вантовый (Виноградовский), обзаведутся яркой праздничной подсветкой.

- Загорятся огни на открытии районных (и не только) елок, ледовых городков. Первым был Свердловский район, за ним последуют остальные. Всего ожидается 20 праздников.

- Накануне чемпионата мира по фигурному катанию на Театральной площади, западной и восточной стороне острова Татышев откроются фан-зоны.

А еще волшебную атмосферу создадут особые, праздничные, мелодии городских часов. Помоги Новому году – делись фото с сияющим Красноярском в соцсетях!

ИСТОЧНИК KP.RU