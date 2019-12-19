СЕГОДНЯ 04:39 2019-12-19T05:50:34+03:00

Охотник с рваными мышцами вышел из такси в Красноярске и пропал. Фото: Майя ПОДОЛЯК.

Его не могут найти шестой день [фото]

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Охотник из Богучанского района пропал в Красноярске. У 46-летнего Василия Слесарева есть особая примета – рваные мышцы на руке.

- Еще вечером 13 декабря мужчина вышел из такси на перекрестке улиц Мичурина и Московская, - рассказывают в группе «Поиск пропавших детей – Красноярск». – Больше о нем ничего неизвестно.

Город не знает, ориентируется плохо. Сам из поселка Ангарский (улица Заречная,29) в Богучанском районе края. Если вы видели Василия Слесарева, знаете, где он может находиться, срочно звоните 8-950-99-66-066 (волонтеры, круглосуточно). Близкие очень переживают.

Приметы: среднего телосложения, темные волосы, рост примерно 160 сантиметров.

Особые приметы: с правой стороны на лбу большой шрам, шрам от операции по удалению аппендицита, татуировка на правой руке в виде буквы «С» и три полоски, рваные мышцы на руках (как на ориентировке).

Был одет: черная куртка, брюки и шапка такого же цвета.

Его не могут найти шестой день. Фото: «Поиск пропавших детей – Красноярск».

По словам видевших его горожан, вечером 13 декабря мужчину сильно избили в районе перекрестка Котовского - Кутузова. Он спрашивал, как пройти на улицу Щорса, но помощи не просил...

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ИСТОЧНИК KP.RU