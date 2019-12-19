Колледж олимпрезерва обвинили в миллионных перерасходах на Универсиаду

СЕГОДНЯ 04:21 2019-12-19T04:21:29+03:00

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Колледж олимпийского резерва в Красноярске поймало на нарушениях, связанных с расходованием денег на Универсиаду-2019, казначейство. Само учебное заведение не признает претензии, подан иск в Арбитражный суд.

В заявлении прописано: управление Федерального казначейства по краю провело проверку, как колледж расходовал деньги, выделенные на организацию мероприятий Игр.

В итоге были выявлены несколько нарушений, рассказывают представители суда. Например, учебное заведение приняло и оплатило дополнительные работы, внесло 26,1 миллион рублей. А эта сумма больше чем на 10% превышает те, что заданы проектно-сметной документацией.

Также колледж принял и оплатил допработы и материалы, не предусмотренные проектом и не прошедшие проверку на достоверность сметной стоимости. Речь идет о сумме - больше 250 миллионов.

Повторимся: колледж претензии оспаривает, ссылается на то, что процедура рассмотрения материалов проверки была проведена неверно. Это и привело к неправильным выводам.

Тем не менее иск к производству пока не принят. «Комсомольская правда» - Красноярск будет следить за развитием ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU