На севере Красноярского края 40 коробок контрафактного алкоголя не довезли до жителей Хатанги

СЕГОДНЯ 17:09 2019-12-18T17:10:35+03:00

Изменить размер текста: A A

На севере Красноярского края, патрулируя улицы поселка Хатанга, сотрудники ГИБДД остановили грузовой автомобиль KIA, в кузове которого обнаружили 40 коробок с алкоголем. 33-летний водитель не смог предоставить сопроводительные документы. Сослался на то, что отправитель груза их ему не дал.

Также водитель признался, что уже отгрузил часть товара в магазины Хатанги для реализации. Назвал адреса. Полицейские по горячим следам арестовали все. Свое слово сказали и специалисты, которые проводили экспертизу: акцизные марки, наклеенные на бутылки, оказались фальшивыми, они отличаются от тех, что выпускает ФГУП «Гознак». А на некоторых бутылках акцизные марки и вовсе отсутствовали. Таким образом, 1800 бутылок контрафактной водки было изъято из незаконного оборота, пишет ИА «Запад24».

По данному факту возбудили уголовное дело по части 3 статьи 327.1 УК РФ «Изготовление, сбыт поддельных акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия либо их использование».

ИСТОЧНИК KP.RU