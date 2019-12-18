2019-12-18T16:43:56+03:00
Общество

Может ли Красноярск навсегда остаться без пушки на Караульной горе

Об этом говорят анонимные источники
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Может ли Красноярск навсегда остаться без пушки на Караульной гореМожет ли Красноярск навсегда остаться без пушки на Караульной гореФото: Мария ЛЕНЦ
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Красноярск может навсегда остаться без знаменитой пушки на Караульной горе, пишет «ТВК Красноярск» со ссылкой на анонимные источники в городских телеграм-каналах. Якобы гаубицу убрали, потому что на нее нет разрешительных документов. А известно это стало в ходе проверки после взрывов боеприпасов в военной части в Каменке в августе этого года. Но соответствует ли это действительности?

Городские чиновники настаивают: документы есть, они в полном порядке. Пушка числится на балансе военно-инженерного института Сибирского федерального университета. С ним заключен договор. Есть соглашение и с Мемориалом Победы. Так что вопроса, лишится ли Красноярск одной из своих достопримечательностей, не стоит.

Напомним, что гаубицу Д-30, производства 60-х годов прошлого века, с Караульной горы увезли на ремонт 16 декабря. Ее установили в марте 2015 года. А самую первую пушку М-30 (образца 1943 года) установили на горе в 2001 году. С того года каждый полдень над Красноярском раздавался залп, который можно было услышать (в зависимости от направления ветра) в любом конце города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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