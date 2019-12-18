В Красноярском крае к ЕГЭ готовятся около 16 тысяч выпускников

СЕГОДНЯ 15:06 2019-12-18T15:06:00+03:00

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В Красноярском крае через полгода сдавать единый государственный экзамен будут около 16 тысяч выпускников. Об этом министр образования края Светлана Маковская рассказала в рамках краевого родительского собрания, состоявшегося накануне. Она пояснила, что сам ЕГЭ пройдет в три этапа: досрочный, основной и дополнительный. Досрочный период начнется 20 марта с и завершится 13 апреля. Основной период стартует с 25 мая и завершается 29 июня. Дополнительный сентябрьский период пройдет с 7 по 24 сентября 2020 года.

Для получения аттестата достаточно сдать экзамены по русскому языку и математике. При получении неудовлетворительного результата на экзамене по одному из этих предметов, экзамен можно пересдать в резервные дни и сентябрьский период.

Что касается выпускников 9 классов, им нужно будет сдать 4 экзамена (как и в 2019 году). Два из них обязательные – по русскому языку и математике. И еще два учебных предмета – на выбор. ОГЭ для выпускников 9 классов также пройдет в три этапа: досрочный с 21 апреля по 16 мая, основной с 22 мая по 30 июня и дополнительный с 7 по 21 сентября.

Заявления на участие в ГИА-11 принимаются до 1 февраля 2020 года, на участие в ГИА-9 – до 1 марта 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU