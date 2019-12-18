2019-12-18T14:19:29+03:00
Происшествия

В Хакасии скучающий подросток ночью угнал школьный автобус

Полицейским сказал: не спалось, решил прокатиться
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Хакасии скучающий подросток ночью угнал школьный автобусВ Хакасии скучающий подросток ночью угнал школьный автобусФото: Мария ЛЕНЦ
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В хакасском селе Чарков (Усть-Абаканский район) из гаражного бокса угнали школьный автобус. Случилось это ночью, а утром пропажу техники обнаружил водитель. На место вызвали наряд полиции, начали проверять возможные варианты пропажи. Постепенно все ниточки привели к 16-летнему подростку.

- В кабинете дознавателя злоумышленник признался, что ночью ему не спалось, он вышел на улицу и решил погулять по аалу (селу – прим. ред.). Проходя мимо гаражных боксов, мальчишка подошел к одному из них. Приложив небольшие усилия, он смог отрыть дверь гаража, внутри которого находился школьный автобус, - рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе хакасской полиции.

Парень взобрался на место водителя и обнаружил ключи в замке зажигания. И отправился в путь. Доехал до соседнего, Таштыпского района. Старался не показываться на трассе, выбирал проселочные дороги, чтобы не привлекать внимания. А когда закончился бензин, бросил автобус в селе Имек. И обратно отправился домой пешком. Расстояние по трассе от Чаркова до Имека, судя по карте, 145 километров.

Уголовное дело завели по ч.1 ст.166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Молодому человеку грозит до 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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