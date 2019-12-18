2019-12-18T13:23:52+03:00
Общество

В Красноярске пройдет первая выставка «Сибирь православная. Рождество»

На нее привезут главные сибирские святыни и тысячи подарков
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске пройдет первая выставка «Сибирь православная. Рождество»В Красноярске пройдет первая выставка «Сибирь православная. Рождество»
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С 19 по 23 декабря в Красноярске впервые пройдет выставка «Сибирь православная. Рождество». Это важное событие для красноярцев, ведь проходит оно в преддверии двух великих христианских праздников – Рождества и Крещения. Подобная выставка проводится летом, в июне.

Как рассказали организаторы, на первой зимней выставке представят большой выбор православных подарков, изделий ручной работы, а также монастырской продукции к праздничному столу. В Красноярск приедут представители более сотни монастырей и храмов из восьми стран мира: Греции, Палестины, Молдавии, Черногории, Боснии и Герцеговины, Беларуси, Украины и со всей России.

Открытие выставки не случайно – 19 декабря отмечается День Николая Чудотворца, одного из самых почитаемых святых в христианстве. Митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон совершить в честь святого торжественный молебен.

На выставку привезут особо чтимые святыни красноярской земли: старинная икона Пресвятой Богородицы Владимирской из Лесосибирска, ковчег с частицей мощей святого мученика Василия Мангазейского, икона с частицей мощей святителя Луки Войно-Ясенецкого из Туруханска и другие.

Готовится обширная культурная и просветительская программа. 21 и 22 декабря пройдут встречи с известным писателем и поэтом Михаилом Тарковским.

КОНКРЕТНО

Место проведения: МВДЦ «Сибирь» (улица Авиаторов, 19).

Вход: бесплатный.

Время работы: 19 – 23 декабря с 10:00 до 19:00, 24 декабря с 10:00 до 16:00 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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