2019-12-18T12:57:27+03:00
Происшествия

«Прикинь, было весело»: в Красноярске на 3 тысячи рублей оштрафовали женщину, усадившую за руль ребенка

Перед инспектором ГИБДД обещала, что все осознала [видео]
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске на 3 тысячи рублей оштрафовали женщину, усадившую за руль ребенка. Стоп-кадр видеоВ Красноярске на 3 тысячи рублей оштрафовали женщину, усадившую за руль ребенка. Стоп-кадр видео
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«Ценного ничего не снимала. Прикинь, было весело. Только сейчас снимать начала» - захлебывается от восторга женщина за кадром. На видео – ребенок лет двух, может чуть больше. Сидит на коленях у женщины-водителя, за рулем. А автомобиль в это время движется.

В Красноярске на 3 тысячи рублей оштрафовали женщину, усадившую за руль ребенка.

Видео появилось в «Инстраграме» нарушительницы с подписью: «Сына учит меня водить» 17 декабря. Им заинтересовались сотрудники ГИБДД и установили личность матери-нарушительницы. Ею оказалась 31-летняя местная жительница. Женщину пригласили на беседу. На вопрос «Что можете пояснить по данному нарушению», она ответила: «Осознала вину, больше так делать не буду». В наказание получила штраф в размере 3 тысяч рублей за нарушение правил перевозки детей.

- Несмотря на то, что подобные факты неоднократно освещаются в СМИ, безответственные родители продолжают пренебрегать данными правилами, подвергая жизнь и здоровья своих детей, себя и иных участников дорожного движения, - рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе ГИБДД города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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