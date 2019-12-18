В Красноярске открыли четвертый «Макдональдс», пока в тестовом режиме

СЕГОДНЯ 12:26 2019-12-18T12:26:29+03:00

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В Красноярске открыли четвертый ресторан сети быстрого питания «Макдональдс». Пока, сообщают представители компании «Макдональдс-Сибирь», в полутестовом режиме. Официальной церемонии еще не было и анонса открытию не делали. Новый адрес – на Партизана Железняка, там, где когда-то находился культовый городской недострой – планетарий. И, обратим внимание, снова ресторан на левом берегу. Правобережье по каким-то своим соображениям руководство компании обходит стороной.

Добавим, что две точки "Макдональдса" находятся на улице Шахтеров и Перенсона, возле здания Театра оперы и балета. Третий ресторан открылся в ноябре на съезде с Николаевского проспекта, в бывшем здании детской школы искусств. Это здание администрация города продала бизнесменам за круглую сумму. Однако позже выяснилось, разрешения на реконструкцию не выдавала. Так что прокуратура ведет там проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU