2019-12-18T12:27:06+03:00
Происшествия

В Красноярске дважды судимый гражданин запер в своем гараже инспектора ГИБДД

Похоже, ему светит третий срок – за нападение на сотрудника при исполнении [эксклюзив kp.ru]
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске дважды судимый гражданин запер в своем гараже инспектора ГИБДДВ Красноярске дважды судимый гражданин запер в своем гараже инспектора ГИБДДФото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске дважды судимый гражданин запер в своем гараже инспектора ГИБДД города. Что подвигло его на такой сомнительный подвиг, теперь выясняют следователи. Похоже, мужчине грозит статья за нападение на сотрудника полиции при исполнении.

Все произошло в начале октября этого года, примерно в 17 часов дня на улицей Советской (в частном секторе в районе Николаевского проспекта), сообщил «Комсомольской правде»-Красноярск собственный источник. Работая по обращению депутата Заксобрания, инспектор дорожной полиции остановил 53-летнего нарушителя и попросил показать документы.

Мужчина сказал, что все документы у него находятся в гараже, и если инспектор пройдет с ним, он их покажет. Но когда полицейский вошел в гараж, мужчина его запер снаружи и продержал так 40 минут. Затем выпустил. Следком ведет проверку. Известно, что гражданин отбывал срок по статье 260 УК (Незаконная рубка лесных насаждений) и по статье 222 УК (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов).

ИСТОЧНИК KP.RU

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