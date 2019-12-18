2019-12-18T10:55:34+03:00
Общество

В Красноярске навсегда закроют еще один левый поворот – на улице 9 мая

Такое решение принято в целях оптимизации дорожного движения
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске навсегда закроют еще один левый поворот – на улице 9 маяВ Красноярске навсегда закроют еще один левый поворот – на улице 9 маяФото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске навсегда закроют еще один левый поворот, на этот раз – на улице 9 мая в районе дома № 2 «г», в направлении от Шумяцкого в сторону Северного. Об этом сообщили в администрации города, пояснив: решение было принято рабочей группой по оптимизации дорожного движения. Таким образом специалисты надеются добиться снижения аварийности на участке. При этом пропускная способность проезжей части увеличится.

Новая схема движения заработает уже завтра, в четверг 19 декабря. Там появятся бетонные блоки. Судя по прошлому опыту, водителям понадобится некоторое время, чтобы привыкнуть.

Напомним, что с 24 ноября изменилась схема движения на улице Шахтеров. Там отменили целых 5 левых поворотов в направлении от центра города в сторону Северного. Период привыкания водителей занял несколько дней. Но затем остановка более-менее стабилизировалась. Сейчас заторы имеют место только в час пик по утрам и вечерам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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