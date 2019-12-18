СЕГОДНЯ 10:39 2019-12-18T10:39:28+03:00

В Красноярском крае назвали 10 вакансий врачей с зарплатой от 50 до 115 тысяч Фото: Мария ЛЕНЦ

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В настоящее время в Красноярском крае не хватает свыше двух тысяч врачей: столько вакансий зафиксировано в службе занятости населения. Больше всего востребованы терапевты – 250 предложений, педиатры – 200 вакансий и анестезиологи-реаниматологи – тоже 200 вакансий. А еще по 100-150 вакансий для врачей скорой помощи, стоматологов, хирургов и неврологов. Замыкают десятку – акушер-гинекологи, офтальмологи и психиатры, - рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевого агентства труда и занятости населения.

Самую интересную вакансию сейчас выставила Красноярская межрайонная клиническая больница скорой медицинской помощи им. Н.С. Карповича (БСМП), там ждут анестезиолога-реаниматолога на зарплату от 50 до 115 тысяч рублей.

В Северо-Енисейской районной больнице готовы принят хирурга на зарплату до 90 тысяч рублей. Кстати, предоставляется служебное жилье. Участковому терапевту в Краснотуранской районной больнице готовы платить до 100 тысяч рублей.

Добавим, что в базе вакансий для медицинских сестер есть около 900 предложений.

Для привлечения медиков в районы, в сельскую местность, в крае действует программа «Земский доктор», которая направлена на финансовую поддержку специалистов. Кроме того, в пределах края служба занятости оказывает финансовую поддержку для оплаты расходов, связанных с трудоустройством и переездом, выплачивается временное пособие тем, кто переезжаем на новое постоянное место работы.

Ознакомиться со всеми вакансиями, а также узнать новости рынка труда можно на портале «Работа в России».

ИСТОЧНИК KP.RU