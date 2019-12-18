В Красноярске члены избирательной комиссии, уличенные в подлоге, извинились перед горожанами

СЕГОДНЯ 09:57 2019-12-18T09:57:19+03:00

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В Красноярске три члена территориальной избирательной комиссии на участке № 384 принесли публичные горожанам на странице газеты «Городские новости»: за деяние, в котором очень раскаиваются, так как своими действиями подорвали веру в честность выборов у граждан РФ.

Речь идет о довыборах депутатов в Горсовет, которые проходили 9 сентября 2018 года, по Свердловскому и Кировскому районам. Скандал разразился, когда избиратели пришли на участок и, получая бюллетени, обнаружили напротив своих фамилий в списках пометку, что уже якобы проголосовали. Были составлены протоколы, на трех членов комиссии возбудили уголовное дело по факту фальсификации результатов выборов. Всего им вменяется подделка 8 заявлений о досрочном голосовании и 32 факта голосования от имени избирателей.

Как следует из текста извинения, суд не за горами: «В настоящее время готовимся предстать перед судом РФ. Просим прощения перед обществом, государством и избирателями».

ИСТОЧНИК KP.RU