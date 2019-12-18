Красноярская елка возглавила пятерку самых высоких в России

СЕГОДНЯ 09:44 2019-12-18T09:44:45+03:00

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Самые высокие новогодние деревья в Евразии растут в России. Точнее, не растут, а устанавливаются. Но сути это не меняет: Красноярск в этом плане вновь оказался рекордсменом – главная елка города, которую уже собрали и украшают на острове Татышев, составляет 55 метров.

ТОП-5 новогодних елей нашей страны составил портал «ТутСтат». Следом за Красноярском идет город Екатеринбург – там установили дерево высотой 50 метров. На третьем месте – Казань с 35-метровой елкой. Четвертое место поделили барнаульцы и туляки – по 32 метра. И замыкает пятерку лидеров Калининград – 30,5 метров, пишет интернет-газета Newslab.ru.

В список не попала Москва по двум причинам. Во-первых, высота главной елки столицы в два раза меньше красноярской – 27 метров. А во-вторых, ель на Соборной площади будет живая, а не каркасная, как в большинстве крупных городов.

ИСТОЧНИК KP.RU