2019-12-18T09:27:02+03:00
Происшествия

Красноярские таможенники завели 37 уголовных дел на преступления в лесной отрасли края

И это только за 11 месяцев текущего года
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Красноярские таможенники завели 37 уголовных дел на преступления в лесной отрасли краяКрасноярские таможенники завели 37 уголовных дел на преступления в лесной отрасли краяФото: Мария ЛЕНЦ
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Красноярские таможенники завели 37 уголовных дел, связанных с преступлениями в лесной отрасли край. Это – показатели 11 месяцев текущего года. Больше всего – 15 дел – по факту уклонения предпринимателей от уплаты таможенных платежей. Пытаясь вывезти за границу лесоматериалы по заниженным ценам, бизнесмены недоплатили в бюджет более 215 миллионов рублей.

14 уголовных дел заведено на тех, кто пытался вывезти продукцию через границу незаконно. Общий ущерб составил почти 217 миллионов рублей. И еще 8 уголовных дел связаны с невозвратом из-за границы денег за реализованные там лесоматериалы и лесопильное оборудование. Это еще 231 миллион рублей.

Кроме того, было вынесено 547 штрафов, из которых 170 – за отсутствие деклараций на товар и 377 – за невозвращение валютной выручки, рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе Красноярской таможни.

Добавим, что с октября 2018 года ведомству присвоен статус таможни фактического контроля. То есть декларирование леса на Красноярской таможне не осуществляется, этим занимаются центры электронного декларирования таможен Сибири.

ИСТОЧНИК KP.RU

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