2019-12-18T06:40:20+03:00
Происшествия

В Красноярском крае по вине лихача на озере погибла 10-летняя девочка

Уголовное дело передано в суд
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярском крае по вине лихача на озере погибла 10-летняя девочкаВ Красноярском крае по вине лихача на озере погибла 10-летняя девочкаФото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярском крае по вине любителя погонять на моторной лодке погибла 10-летняя девочка. Трагедия произошла 3 августа этого года в Шарыповском районе, на популярном озере Большом.

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России, обвиняемый катался по озеру на лодке «Нептун-550» с подвесным мотором и, нарушив правила управления маломерными судами, на большой скорости заехал туда, где купались люди. Одному из детей не удалось отплыть в сторону, в результате девочка попала под лодку и получила смертельные травмы, от которых скончалась на месте.

- В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - прокомментировал представитель следкома.

ИСТОЧНИК KP.RU

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