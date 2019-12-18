Как будут работать в новогодние праздники коммунальные службы Красноярска

СЕГОДНЯ 06:24 2019-12-18T06:24:26+03:00

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Как будет работать в новогодние праздники коммунальные службы Красноярска, обсудили накануне в мэрии. Глава города Сергей Еремин провел рабочее совещание, на которое собрал представителей все коммунальных и ресурсоснабжающих организаций.

По словам руководителя департамента городского хозяйства Юрия Савина все городские службы во время новогодних каникул будут функционировать в усиленном режиме. Каждый день кто-то из руководящего состава будет в обязательном порядке курировать обстановку в городе. Для обеспечения безаварийного прохождения праздничных дней во всех управляющих организациях города подготовлены графики ответственных дежурных. Акцент будут делать на своевременной очистке дорог и вывозе мусора.

Добавим, что в мэрии рассказали, как в новогоднюю ночь будут ходить городские автобусы: через остров Татышев – 14 маршрутов до 3:30 часов утра, пока не завершится праздничная программа на главной городской елке.

ИСТОЧНИК KP.RU