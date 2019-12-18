2019-12-18T05:47:56+03:00
Общество

Неизвестный красноярец катается по городу с новогодней елкой на крыше

Делится со всеми праздничным настроением [видео]
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Неизвестный красноярец катается по городу с новогодней елкой на крыше. Стоп-кадр видеоНеизвестный красноярец катается по городу с новогодней елкой на крыше. Стоп-кадр видео
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Вот такое видео появилось сегодня утром, 18 декабря в «Инстаграме» администрации Красноярска. В транспортном потоке на чей-то видеорегистратор попал украшенный новогодними атрибутами автомобиль. Новогодняя елка прикреплена на его крыше и сияет гирляндами, переливаясь. У автора этого новогоднего экспромта, видимо, праздничное настроение, которым он поспешил поделиться с окружающими.

Неизвестный красноярец катается по городу с новогодней елкой на крыше.

Подписчики оценили видео, однако заметили, что для владельца из-за это могут быть неприятности с дорожной полицией. Один пишет, что водитель может прав лишиться, потому что подражание спецсигналам запрещено. Установка на автомобиль лампочек определенных цветов тоже запрещена. Другой пользователь предупредил, цитируем: «Белые катофотные болты – гайцы докопаются, а тут целая елка. Кто-то выполнит план походу».

ИСТОЧНИК KP.RU

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