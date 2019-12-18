Неизвестный красноярец катается по городу с новогодней елкой на крыше
Вот такое видео появилось сегодня утром, 18 декабря в «Инстаграме» администрации Красноярска. В транспортном потоке на чей-то видеорегистратор попал украшенный новогодними атрибутами автомобиль. Новогодняя елка прикреплена на его крыше и сияет гирляндами, переливаясь. У автора этого новогоднего экспромта, видимо, праздничное настроение, которым он поспешил поделиться с окружающими.
Неизвестный красноярец катается по городу с новогодней елкой на крыше.
Подписчики оценили видео, однако заметили, что для владельца из-за это могут быть неприятности с дорожной полицией. Один пишет, что водитель может прав лишиться, потому что подражание спецсигналам запрещено. Установка на автомобиль лампочек определенных цветов тоже запрещена. Другой пользователь предупредил, цитируем: «Белые катофотные болты – гайцы докопаются, а тут целая елка. Кто-то выполнит план походу».
ИСТОЧНИК KP.RU