Новогодняя концертная программа на главной елке в Красноярске продлится до 3:30 часов утра

СЕГОДНЯ 05:00 2019-12-18T05:00:16+03:00

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Новогодняя концертная программа на главной елке в Красноярске начнется 31 декабря в 23 часа и завершится уже 1 января в 3:30 часов утра. Традиционно на встречу Нового года на острове Татышеве ожидается большое количество гостей. Сейчас там полным ходом идет подготовка: завершается монтаж гирлянд на елке, к слову – самой высокой на континенте, ее высота составляет 53 метра.

Также устанавливаются светодиодные экраны в восточной и западной части Татышев-парка, на которых 31 декабря будут транслироваться поздравления, рассказала руководитель департамента социального развития Наталья Боброва.

Добавим, что открытие главной городской елки намечено раньше обычного, на 25 декабря. Это связано с проведением в Красноярске чемпионата России по фигурному катанию. С 26 по 29 декабря будут работать три фан-зоны: на Театральной площади, а также в восточной и западной частях Татышев-парка.

Как в новогоднюю ночь будет ходить общественный транспорт, можно прочитать здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU